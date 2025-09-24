Hortas comunitárias da Póvoa de Santa Iria vandalizadas durante a noite

Foram vandalizados, durante a madrugada desta quarta-feira, 14 dos 26 talhões das hortas comunitárias do Bairro Per, na Póvoa de Santa Iria. Quando chegaram de manhã para regar, os proprietários deram conta de que os cadeados estavam rebentados no chão e as caixas de arrumos tinham sido remexidas, mas os meliantes acabaram por não roubar nada.

Quem entrou nas hortas deixou para trás mangueiras novas, sacos de adubo e até tabaco.

Aparentemente tratou-se de um acto de vandalismo, mas, como os pertences foram revirados e deixados no chão, os proprietários ficaram com a sensação de que procuravam alguma coisa.

Em oito anos é a primeira vez que as hortas foram alvo de vandalismo. A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.

