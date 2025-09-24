Moto Clube de Rio Maior festejou 28 anos com Passeio das Tochas

O Moto Clube de Rio Maior comemorou no sábado, dia 20 de Setembro, o seu 28.º aniversário com um convívio na sede, em Pé da Serra.

No dia 20 de Setembro o Moto Clube de Rio Maior celebrou mais um ano de vida, completando assim 28 anos desde a sua fundação. O início da celebração teve lugar em Pé da Serra e contou com o já tradicional “Passeio das Tochas” pelas ruas da cidade, com ponto principal de passagem do desfile na Avenida Paulo VI. O dia de festa juntou dezenas de associados e amigos da comunidade motard, num ambiente marcado pela confraternização.