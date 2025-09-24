Obras de saneamento em Carnota ficam para o próximo executivo

Obras de saneamento na freguesia de Carnota, em Alenquer, não avançam neste mandato. O presidente da câmara, Pedro Folgado, afirmou que a falta de enquadramento orçamental obriga a deixar a decisão nas mãos do próximo executivo.

De acordo com Rui Pedro Martins, as fossas existentes na Pipa não dão vazão ao número de agregados familiares que actualmente residem naquela zona da freguesia de Carnota. Acrescentou ainda que o ambiente está a ser prejudicado, uma vez que são feitas descargas para a rua durante a noite.

Pedro Folgado explicou que vai deixar para o próximo executivo o levantamento das zonas que ainda não dispõem de saneamento, acompanhado de uma recomendação que sublinhe a necessidade de serem feitos investimentos a esse nível. “Neste momento não temos enquadramento orçamental nem vamos lançar uma empreitada com um valor tão elevado. Vou deixar para o próximo executivo a recomendação para fazer o saneamento na Pipa e noutras localidades de Carnota”, afirmou o autarca.

O vereador da CDU, Ernesto Ferreira, lamentou que o investimento do município na freguesia de Carnota tenha sido nulo ao nível do saneamento, mas alertou que existem várias aldeias no concelho na mesma situação. “Espero que quem venha a seguir resolva isto, porque senão vamos ter um dia um problema gravíssimo”, vincou.