uma parceria com o Jornal Expresso
24/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 24-09-2025 12:00

Obras de saneamento em Carnota ficam para o próximo executivo

Obras de saneamento em Carnota ficam para o próximo executivo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Obras de saneamento na freguesia de Carnota, em Alenquer, não avançam neste mandato. O presidente da câmara, Pedro Folgado, afirmou que a falta de enquadramento orçamental obriga a deixar a decisão nas mãos do próximo executivo.

As obras de saneamento na freguesia de Carnota, concelho de Alenquer, vão ficar nas mãos do próximo executivo camarário. A informação partiu do próprio presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, depois de questionado por um munícipe.
De acordo com Rui Pedro Martins, as fossas existentes na Pipa não dão vazão ao número de agregados familiares que actualmente residem naquela zona da freguesia de Carnota. Acrescentou ainda que o ambiente está a ser prejudicado, uma vez que são feitas descargas para a rua durante a noite.
Pedro Folgado explicou que vai deixar para o próximo executivo o levantamento das zonas que ainda não dispõem de saneamento, acompanhado de uma recomendação que sublinhe a necessidade de serem feitos investimentos a esse nível. “Neste momento não temos enquadramento orçamental nem vamos lançar uma empreitada com um valor tão elevado. Vou deixar para o próximo executivo a recomendação para fazer o saneamento na Pipa e noutras localidades de Carnota”, afirmou o autarca.
O vereador da CDU, Ernesto Ferreira, lamentou que o investimento do município na freguesia de Carnota tenha sido nulo ao nível do saneamento, mas alertou que existem várias aldeias no concelho na mesma situação. “Espero que quem venha a seguir resolva isto, porque senão vamos ter um dia um problema gravíssimo”, vincou.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar