uma parceria com o Jornal Expresso
24/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 24-09-2025 15:00

Santarém com projecto para combater espécie invasora de lagostim vermelho

Santarém com projecto para combater espécie invasora de lagostim vermelho
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Entre as medidas de controlo está a promoção da captura do lagostim para consumo, uma estratégia que permite reduzir a presença da espécie nos ecossistemas e incentiva a exportação.

A Câmara Municipal de Santarém está a desenvolver um projecto de combate ao lagostim vermelho do Louisiana, uma espécie exótica invasora que pode comprometer o equilíbrio ecológico dos ecossistemas ribeirinhos, promovendo a captura para consumo, entre outras medidas. Em declarações à Lusa, a chefe da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade da autarquia, Maria João Cardoso, explicou que o lagostim vermelho destrói os habitats aquáticos, degrada a qualidade ecológica da água e provoca erosão das margens fluviais, sendo também responsável pela “redução significativa da biodiversidade, sobretudo das espécies mais sensíveis”.
A responsável sublinhou que se trata de uma espécie “altamente resiliente e predadora”, cuja presença se tem intensificado ao longo dos últimos anos. Para enfrentar o problema, a Câmara de Santarém desenvolveu o projecto InvaCrustácea, em parceria com a Escola Superior Agrária de Santarém, o Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a Estação Zootécnica Nacional e empresários ligados aos centros de receção de lagostim.
O projeto, cofinanciado pelo Fundo Ambiental, representa um investimento global de cerca de 25.200 euros. “O objectivo principal é monitorizar a presença e evolução destas espécies invasoras, nomeadamente no rio Alviela, e promover uma resposta coordenada entre ciência, gestão territorial e fiscalização”, adiantou Maria João Cardoso. Ainda segundo a responsável, os dados recolhidos mostram que a progressão do lagostim está a aumentar da foz para a nascente, o que representa uma ameaça crescente para a fauna e flora autóctones. “Estamos a promover a recolha do lagostim por pescadores locais, que o entregam em centros de recepção autorizados, permitindo a exportação para mercados como Espanha, Estados Unidos e China”, indicou Maria João Cardoso, sublinhando que “esta abordagem permite reduzir a pressão sobre os ecossistemas e, ao mesmo tempo, criar emprego e dinamizar a economia local”. A autarquia está também a preparar um documento estratégico, elaborado com os parceiros do projecto, para consolidar as medidas de mitigação e propor alterações ao modelo de licenciamento e fiscalização.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar