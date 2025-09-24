Universidade Sénior da Chamusca iniciou novo ano lectivo com 29 disciplinas

A Universidade Sénior da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande deu início, no passado dia 15 de Setembro, ao ano lectivo 2025/2026, numa sessão que decorreu no Edifício Sérgio Carrinho e contou com a presença de alunos e professores. Na sessão de abertura foi apresentado o novo horário e esclarecidas algumas questões relativas ao funcionamento do ano escolar. Este ano lectivo a instituição disponibiliza uma oferta de 29 disciplinas, que incluem áreas como Pilates Clínico, Medicina Tradicional Chinesa, Massoterapia, entre outras. Criada em 2016, a Universidade Sénior da Chamusca e Pinheiro Grande cumpre o nono ano de actividade, consolidando-se principalmente como um espaço de aprendizagem e convívio.