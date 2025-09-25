Alenquer assina protocolo para conservação da Serra de Ota

A Câmara Municipal de Alenquer vai assinar um protocolo de colaboração com a Iberdrola Renewables Portugal, o Conselho Directivo dos Baldios da Freguesia de Ota, o Clube de Caçadores de Ota e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), com vista à promoção e manutenção das funções ecológicas em mosaicos da Serra de Ota.

A iniciativa decorre das medidas de compensação associadas à construção e gestão da central solar fotovoltaica do Carregado, da responsabilidade da Iberdrola, e responde a uma condição da Declaração de Impacte Ambiental emitida para o projecto. O protocolo prevê a execução de um plano de gestão orientado para a conservação de habitats e para o fomento de presas da águia-de-Bonelli e de outras aves de rapina, destacando-se o reforço das populações de coelho-bravo.

A Serra de Ota, parcialmente integrada no Monumento Natural Local do Canhão Cársico de Ota e abrangida pelo projecto LIFE LxAquila, é uma área de grande relevância ambiental, sujeita a regime florestal parcial e gerida em parceria por entidades locais e pelo ICNF.