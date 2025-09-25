uma parceria com o Jornal Expresso
25/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 25-09-2025 12:00

Coruche junta-se ao Dia Mundial do Turismo com caminhada e descida no Sorraia

Coruche celebra o Dia Mundial do Turismo, a 27 e 28 de Setembro, com duas actividades gratuitas que ligam a comunidade ao território, nomeadamente uma caminhada pelo Percurso da Cegonha e uma descida em stand up paddle e caiaque ao nascer do sol no rio Sorraia.

Coruche vai assinalar o Dia Mundial do Turismo 2025 com duas experiências gratuitas que cruzam natureza, desporto e sustentabilidade. O programa decorre a 27 e 28 de Setembro e inclui uma caminhada guiada pelo PR1 CCH – Percurso Pedestre da Cegonha e uma descida de stand up paddle (SUP) e caiaque no rio Sorraia, ao nascer do sol.

Sob o mote internacional “Turismo e Transformação Sustentável”, definido pela UN Tourism, agência especializada das Nações Unidas, a iniciativa pretende valorizar a biodiversidade, a preservação do rio e a mobilidade suave, em sintonia com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

O programa arranca a 27 de Setembro, às 9h00, com concentração no Posto de Turismo de Coruche. A caminhada, de 8,8 quilómetros, parte meia hora depois e termina às 11h30 no mesmo local. Segue-se uma prova de vinhos e produtos locais na Galeria do Mercado Municipal. A actividade inclui kit de participante e seguro, sendo limitada a 75 inscritos, com idade mínima de sete anos. As inscrições decorrem até dia 25.

No dia seguinte, 28 de Setembro, o desafio é fluvial. A iniciativa “Nascer do Sol no Sorraia” convida a remar em SUP e caiaque entre as 7h30 e as 10h30. O ponto de encontro é o Parque do Sorraia, às 6h45, de onde os participantes serão transportados para o local de partida. A participação é gratuita mas limitada a 20 pessoas, a partir dos dez anos, e está condicionada às condições meteorológicas. O prazo de inscrição termina a 27.

