Coruche junta-se ao Dia Mundial do Turismo com caminhada e descida no Sorraia

Coruche vai assinalar o Dia Mundial do Turismo 2025 com duas experiências gratuitas que cruzam natureza, desporto e sustentabilidade. O programa decorre a 27 e 28 de Setembro e inclui uma caminhada guiada pelo PR1 CCH – Percurso Pedestre da Cegonha e uma descida de stand up paddle (SUP) e caiaque no rio Sorraia, ao nascer do sol.

Sob o mote internacional “Turismo e Transformação Sustentável”, definido pela UN Tourism, agência especializada das Nações Unidas, a iniciativa pretende valorizar a biodiversidade, a preservação do rio e a mobilidade suave, em sintonia com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

O programa arranca a 27 de Setembro, às 9h00, com concentração no Posto de Turismo de Coruche. A caminhada, de 8,8 quilómetros, parte meia hora depois e termina às 11h30 no mesmo local. Segue-se uma prova de vinhos e produtos locais na Galeria do Mercado Municipal. A actividade inclui kit de participante e seguro, sendo limitada a 75 inscritos, com idade mínima de sete anos. As inscrições decorrem até dia 25.

No dia seguinte, 28 de Setembro, o desafio é fluvial. A iniciativa “Nascer do Sol no Sorraia” convida a remar em SUP e caiaque entre as 7h30 e as 10h30. O ponto de encontro é o Parque do Sorraia, às 6h45, de onde os participantes serão transportados para o local de partida. A participação é gratuita mas limitada a 20 pessoas, a partir dos dez anos, e está condicionada às condições meteorológicas. O prazo de inscrição termina a 27.