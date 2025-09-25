uma parceria com o Jornal Expresso
25/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 25-09-2025 16:00

Dia Mundial do Turismo assinalado em Tomar

Foto Município de Tomar
Quem visitar o Posto de Turismo de Tomar no sábado vai ter direito a uma lembrança.

Tomar vai assinalar o Dia Mundial do Turismo no sábado, 27 de Setembro. O município convida a visitar o Posto de Turismo de Tomar nesse dia “para explorar as riquezas culturais e naturais de Tomar, enquanto refletimos sobre o papel fundamental do turismo na promoção da sustentabilidade”. Quem visitar o espaço vai ser ainda presenteado com uma lembrança.
O Posto de Turismo de Tomar, construído em 1933, incorpora elementos escultóricos, arquitectónicos e azulejares dos séculos XV e XVI, provenientes de edifícios antigos, demolidos no início do século XX.
