Sociedade | 25-09-2025 12:00

Igreja da Misericórdia de Tomar recebe concerto do Quarteto Lopes-Graça

Foto Facebook Musicamera Produções
Concerto vai decorrer no final de tarde de quinta-feira, 25 de Setembro.

A Igreja da Misericórdia de Tomar vai receber um concerto de celebração do 20º aniversário do Quarteto Lopes-Graça. O concerto vai decorrer no final de tarde de quinta-feira, 25 de Setembro. “SCHUBERTÍADA” conta com obras de Schubert e Joly Braga-Santos e a participação da violoncelista Irene Lima e da violetista Leonor Braga Santos.
O Quarteto Lopes-Graça é um colectivo que escolheu honrar, com o seu nome, um dos mais ilustres músicos de Tomar. Para assinalar os 20 anos vai realizar diversos concertos em Portugal e pelo mundo. O concerto “SCHUBERTÍADA” é organizado pela Musicamera Produções, com apoios do Município de Tomar e Santa Casa da Misericórdia de Tomar.
