Moradores do Bairro do Girão reclamam na Câmara de Santarém

A última reunião de câmara de Santarém contou com a presença de dois moradores do bairro do Girão, que foram apresentar problemas e criticar a acção do executivo.

Moradores do bairro do Girão, na periferia de Santarém, queixam-se da falta de limpeza, de avaria num elevador, de infestação de baratas e ratos, de paragens de autocarro em mau estado e de desmazelo no espaço público, numa urbanização onde a câmara tem diversos apartamentos de habitação municipal. Maria Antónia Lança, funcionária aposentada da autarquia, deu o mote às críticas de forma desabrida, referindo que está “muito chateada” com os autarcas e dá “nota negativa ao executivo” pelo que não tem sido feito num bairro “desprezado”,e onde os varredores “só aparecem de três em três meses”.

Maria Antónia Lança, moradora num sexto andar, lamentou que o elevador do seu prédio esteja avariado há quase dois meses, sublinhando que tem problemas de saúde e que “não é justo ter que subir seis andares a pé”. “Sou arrendatária dos senhores e é convosco que tenho que falar, porque com a administração do condomínio não vale a pena”, atirou.

José Guedes, outro morador, queixa-se de infiltrações no seu apartamento, num 5º andar, com origem na cozinha do piso acima, e vinco que o espaço público precsia de ser limpo e tratado, tal como o estacionamento ordenado e as placas de sinalização recolocadas, após terem sido arrancadas por “vândalos”.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), garantiu que a autarquia iria tomar nota das queixas e classificou como “inqualificável” a questão do elevador avariado, afirmando que iria diligenciar com vista à resolução do problema. O autarca acrescentou ainda que alguns problemas no que toca à limpeza do espaço público devem-se à falta de educação e civismo de alguns, nomeadamente no que toca à correcta deposição do lixo. E disse que o bairro não está esquecido, tendo havido lá algumas obras, nomeadamente nos passeios, reconhecendo no entanto que se tem que fazer mais.