Sociedade | 25-09-2025 15:00
Tomar promove sessão de esclarecimento sobre energia e ambiente
Foto Município de Tomar
Sessão vai decorrer no Centro de Interpretação ambiental da Mata dos Sete Montes.
A Câmara de Tomar, em parceria com a MedioTejo21 – Agência de Energia e Ambiente, vai realizar sessões individuais de esclarecimento sobre literacia energética e comportamentos sustentáveis. As sessões vão decorrer no sábado, 27 de Setembro, durante a tarde. O município refere que o objectivo da iniciativa, que vai ter lugar no Centro de Interpretação Ambiental da Mata dos Sete Montes, é capacitar a população para uma utilização mais eficiente da energia e promover práticas ambientalmente responsáveis.
Durante os atendimentos individuais, os participantes vão ter a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos sobre temas cruciais para a gestão dos seus consumos e para a transição energética, como a interpretação das facturas de energia e água, aconselhamento na aquisição de energia, aconselhamento no acesso a incentivos e obtenção de financiamento e aconselhamento no âmbito da implementação de medidas de energia renovável.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Vale Tejo
17-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar