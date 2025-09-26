Assinado contrato entre empresa promotora do Centro de Dados de 7 mil ME e a Câmara de Abrantes

A empresa promotora do projecto de instalação de um centro de dados nos antigos terrenos da RPP Solar, junto à antiga central do Pego, em Abrantes, assinou um “contrato histórico com a Câmara Municipal de Abrantes para a construção” do Data Center com um investimento de sete mil milhões de euros. O anúncio foi feito pela EDC Port 1, Lda., através de comunicado enviado às redacções, no qual avança que o investimento vai ser “repartido em três fases, com participação de capital estrangeiro”.

O contrato diz respeito à classificação do Data Center como Projecto Empresarial de Importância Municipal (PEIM) pela Câmara de Abrantes cujo executivo municipal, recorde-se, aprovou por unanimidade na sessão camarária de 2 de Setembro, um conjunto de isenções de impostos no valor de 16,2 milhões de euros.

“Este acordo representa um marco estratégico no desenvolvimento económico e social do concelho e do país, fruto de anos de trabalho conjunto, diálogo construtivo e de uma visão partilhada para o futuro”, lê-se no comunicado onde o futuro Data Center é apontado como um “motor de dinamização da economia local, de criação de emprego qualificado e de atracção de novos investimentos, consolidando Abrantes como referência regional e nacional em inovação, sustentabilidade e competitividade”.

Ao empresário José Meneses, responsável pela EDC Port 1 Lda., são atribuídas palavras de agradecimento ao Governo, nas pessoas da ministra do Ambiente e Energia e do ministro da Economia, e à Câmara Municipal de Abrantes, nas pessoas do presidente Manuel Jorge Valamatos e do vice-presidente João Gomes. “A EDC Port 1, Lda. orgulha-se de integrar esta transformação e reafirma o seu compromisso em executar o projecto com os mais elevados padrões de qualidade, ética e responsabilidade social, em estreita colaboração com a câmara municipal e o Governo, assegurando transparência e eficiência em todas as etapas”, cita-se.

Quanto à escolha de Abrantes para fixar o novo Data Center é explicado que a decisão assenta no dinamismo crescente do mercado tecnológico, nas condições únicas proporcionadas pela Zona Livre Tecnológica e pela proximidade à Central Termoeléctrica do Pego. “A região de Abrantes distingue-se pelas suas infraestruturas e potencial territorial, reunindo os factores ideais para acolher um projecto desta dimensão”, sublinha a empresa.

Este é um projecto que tem suscitado dúvidas e que tem gerado alguma polémica no concelho de Abrantes, nomeadamente entre as forças políticas da oposição com expressão no executivo municipal. Embora tenham votado favoravelmente a proposta para a isenção financeira de impostos (IMI, IMT e Derrama) tanto o PSD como o movimento Alternativacom, pelas vozes de Vítor Moura e Vasco Damas, respectivamente, questionaram a pertinência do momento do anúncio e admitiram ter reservas quanto à concretização do investimento, lembrando outros fracassados.

Também o PCP, através do seu Grupo Parlamentar, dirigiu ao Governo perguntas sobre o anunciado projecto de instalação de um Data Center no Pego, nomeadamente se “estão a ser mobilizados recursos públicos – financeiros, infraestruturais ou outros – para viabilizar este investimento” e “se foram ou estão a ser realizadas avaliações de impacto ambiental e social, e quais os respectivos resultados”.