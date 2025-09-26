Assinado contrato entre empresa promotora do Centro de Dados de 7 mil ME e a Câmara de Abrantes
Município e empresa promotora do projecto assinaram contrato que coloca o futuro Data Center do Pego como Projecto Empresarial de Importância Municipal. Com um investimento previsto de sete mil milhões de euros vai ter isenções de impostos municipais na ordem dos 16 milhões.
A empresa promotora do projecto de instalação de um centro de dados nos antigos terrenos da RPP Solar, junto à antiga central do Pego, em Abrantes, assinou um “contrato histórico com a Câmara Municipal de Abrantes para a construção” do Data Center com um investimento de sete mil milhões de euros. O anúncio foi feito pela EDC Port 1, Lda., através de comunicado enviado às redacções, no qual avança que o investimento vai ser “repartido em três fases, com participação de capital estrangeiro”.
O contrato diz respeito à classificação do Data Center como Projecto Empresarial de Importância Municipal (PEIM) pela Câmara de Abrantes cujo executivo municipal, recorde-se, aprovou por unanimidade na sessão camarária de 2 de Setembro, um conjunto de isenções de impostos no valor de 16,2 milhões de euros.
“Este acordo representa um marco estratégico no desenvolvimento económico e social do concelho e do país, fruto de anos de trabalho conjunto, diálogo construtivo e de uma visão partilhada para o futuro”, lê-se no comunicado onde o futuro Data Center é apontado como um “motor de dinamização da economia local, de criação de emprego qualificado e de atracção de novos investimentos, consolidando Abrantes como referência regional e nacional em inovação, sustentabilidade e competitividade”.
Ao empresário José Meneses, responsável pela EDC Port 1 Lda., são atribuídas palavras de agradecimento ao Governo, nas pessoas da ministra do Ambiente e Energia e do ministro da Economia, e à Câmara Municipal de Abrantes, nas pessoas do presidente Manuel Jorge Valamatos e do vice-presidente João Gomes. “A EDC Port 1, Lda. orgulha-se de integrar esta transformação e reafirma o seu compromisso em executar o projecto com os mais elevados padrões de qualidade, ética e responsabilidade social, em estreita colaboração com a câmara municipal e o Governo, assegurando transparência e eficiência em todas as etapas”, cita-se.
Quanto à escolha de Abrantes para fixar o novo Data Center é explicado que a decisão assenta no dinamismo crescente do mercado tecnológico, nas condições únicas proporcionadas pela Zona Livre Tecnológica e pela proximidade à Central Termoeléctrica do Pego. “A região de Abrantes distingue-se pelas suas infraestruturas e potencial territorial, reunindo os factores ideais para acolher um projecto desta dimensão”, sublinha a empresa.
Este é um projecto que tem suscitado dúvidas e que tem gerado alguma polémica no concelho de Abrantes, nomeadamente entre as forças políticas da oposição com expressão no executivo municipal. Embora tenham votado favoravelmente a proposta para a isenção financeira de impostos (IMI, IMT e Derrama) tanto o PSD como o movimento Alternativacom, pelas vozes de Vítor Moura e Vasco Damas, respectivamente, questionaram a pertinência do momento do anúncio e admitiram ter reservas quanto à concretização do investimento, lembrando outros fracassados.
Também o PCP, através do seu Grupo Parlamentar, dirigiu ao Governo perguntas sobre o anunciado projecto de instalação de um Data Center no Pego, nomeadamente se “estão a ser mobilizados recursos públicos – financeiros, infraestruturais ou outros – para viabilizar este investimento” e “se foram ou estão a ser realizadas avaliações de impacto ambiental e social, e quais os respectivos resultados”.