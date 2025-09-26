Benavente sem abrigos de passageiros devido a atraso de empreiteiro

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), através da Autoridade de Transporte, pediu aos municípios que integram a estrutura intermunicipal a remoção de alguns abrigos de passageiros para que fossem substituídos por novos.

No concelho de Benavente, foram retiradas 12 estruturas, mas a instalação das novas não foi realizada de imediato, como estava previsto. O empreiteiro falhou os prazos estabelecidos, criando um atraso que deixou as paragens sem cobertura temporariamente.

Segundo nota do município a reposição dos abrigos deverá estar concluída entre 28 de Setembro e 3 de Outubro.