Clínica da Luz é a nova aposta em VFX para servir toda a região norte de Lisboa

A nova clínica de Vila Franca de Xira do Hospital da Luz, que coloca ao serviço da comunidade as técnicas e equipamentos mais avançados da medicina actual, foi formalmente inaugurada na manhã de 17 de Setembro. O espaço, que funciona como um centro avançado do Hospital da Luz em Lisboa, vem finalmente dar à região a saúde que ela merece numa altura em os centros de saúde não estão a conseguir dar resposta a todas as necessidades da população.

“Nestes primeiros seis meses de actividade temos tido bastantes utentes e de vários concelhos, como Alenquer, Azambuja, Benavente, Loures e Arruda dos Vinhos. É para nós uma honra celebrar este dia”, afirmou o director executivo do Hospital da Luz Clínica de VFX, Pedro Patrício. O espaço é considerado um centro de saúde da nova geração, onde o grupo Luz Saúde investiu 20 milhões de euros em 4 mil metros quadrados. Uma “obra considerável” que o responsável disse ser fundamental para marcar a diferença. No edifício estão disponíveis consultas de especialidade e exames, incluindo análises clínicas que têm convenção com o Serviço Nacional de Saúde.

“E não vamos ficar por aqui, dentro de um ano vamos ter um grande hospital a 40 quilómetros de Vila Franca de Xira, o Hospital Luz Ribatejo, em Santarém, e estamos muito empenhados em continuar a trabalhar para fazer a diferença na vida de toda a população”, afirmou Pedro Patrício.

“Não somos inimigos do SNS”

Isabel Vaz, presidente executiva do grupo Luz Saúde, lembrou que Vila Franca de Xira é um bom exemplo enquanto terra que se preocupa frequentemente em concretizar parcerias sociais. Para a gestora, a saúde em Portugal deve ser um desafio populacional que a todos agregue. “Isto não é só um investimento privado, é um investimento privado que complementa um investimento social, que complementa o Serviço Nacional de Saúde, que como sabemos é um paradigma”, defendeu.

Isabel Vaz lembra que a saúde privada não é inimiga do Serviço Nacional de Saúde, pelo contrário. “Queremos trabalhar em conjunto e fazer o que cada um faz melhor e procurar dar o melhor aos doentes e quem nos procura. Temos esse grande papel de centro de proximidade e de prevenção. Sem saúde não há economia e sem economia não há saúde”, afirmou. O facto da clínica estar inserida no ecossistema do Campus de Saúde da Misericórdia é também uma mais-valia para a comunidade.

Já o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), lembrou a importante obra feita no Campus de Saúde para reabilitar um edifício que estava devoluto e era um foco de insalubridade, o antigo hospital da cidade. “Este é um bom exemplo da parceria entre o sector privado e o público. É um ponto de partida para um funcionamento integrado que sirva toda a comunidade”, defendeu. O autarca reconhece os desafios que têm sido sentidos no local com a falta de maior estacionamento e garante que estão a ser estudadas soluções. “Não posso adiantar muito devido ao período eleitoral que atravessamos, mas estamos a trabalhar nisso”, anunciou.