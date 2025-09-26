Encerramento da urgência pediátrica de Torres Novas previsto no novo modelo de reorganização

Plano de reorganização elaborado por peritos e entregue ao Governo defende o encerramento do serviço SOS pediátrico em Torres Novas e quer que Hospitais de Abrantes, Santarém e Vila Franca de Xira alternem equipas afectas às maternidades.

A continuidade do serviço de urgência pediátrico de Torres Novas pode estar comprometida caso seja aprovado o novo modelo de reorganização dos cuidados de saúde agudos das grávidas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) proposto ao Governo.

O documento, entregue esta semana ao Governo pela Comissão Nacional da Saúde da Mulher, prevê ainda que a solução de funcionamento das urgências obstétricas nos hospitais de Loures e Vila Franca de Xira, Leiria e Caldas da Rainha e Santarém e Abrantes passe pela concentração num só serviço ou por fazer rodar as equipas à vez.

Presidente da comissão criada pela ministra da Saúde para reorganizar as urgências obstétricas, o pediatra Alberto Caldas Afonso fez saber que na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que inclui os hospitais de Abrantes e Torres Novas, os peritos querem fazer mais do que ‘mexer’ as equipas. “No Médio Tejo, a obstetrícia está em Abrantes e a pediatria e a neonatologia em Torres Novas. Isto não faz sentido e não pode continuar”, disse Caldas Afonso.