Leilão municipal da azeitona mobiliza comunidade e mantém tradição em Abrantes

O Estaleiro Municipal de Abrantes recebeu mais uma hasta pública para a alienação da azeitona proveniente de olivais municipais. À volta de uma mesa-redonda, cinco interessados disputaram os lotes disponíveis, com lances que começaram nos cinco euros e chegaram aos 65, o mais alto valor registado. O procedimento, que a autarquia realiza há cerca de dez anos, surgiu como forma de valorizar os produtos que crescem em terrenos municipais e, ao mesmo tempo, envolver a comunidade na sua gestão. Não se trata apenas de azeitona: a Câmara Municipal de Abrantes também aliena, através de leilão, madeira, cortiça e pinhas, sempre que se aproxima a altura da colheita ou da extração. Os lotes ficam em espaços urbanos ou sobrantes da autarquia, como parques urbanos, terrenos junto a urbanizações, a Quinta da Água ou até a própria zona industrial. Em edital publicado previamente, são fixadas as regras: os interessados inscrevem-se até à véspera, apresentam os lances em hasta pública e quem oferecer mais leva o direito de explorar o lote.

Os adjudicatários ganham o direito de apanhar a azeitona, mas também a obrigação de realizar uma poda de manutenção mínima às árvores, não podendo mutilá-las nem fazer cortes radicais. Devem ainda transportar a colheita, assegurar a segurança durante os trabalhos e comunicar à autarquia as quantidades recolhidas.

Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.