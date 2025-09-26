Sociedade | 26-09-2025 10:21
Passeio ribeirinho de Alverca abre hoje ao público
Obra de 6,5 milhões de euros tem uma extensão de 4,9 quilómetros e liga Alverca ao Sobralinho.
Abre esta sexta-feira ao público, 26 de Setembro, o troço do passeio ribeirinho de Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira. Uma obra que esteve a ser construída durante dois anos.
A informação foi avançada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), na noite de quinta-feira, 25 de Setembro.
O espaço tem uma extensão de 4,9 quilómetros e abrange uma área de 14,1 hectares em solos lodosos e com desafios técnicos elevados. O traçado une Alverca ao Sobralinho.
