Passeio ribeirinho de Alverca abre hoje ao público

Obra de 6,5 milhões de euros tem uma extensão de 4,9 quilómetros e liga Alverca ao Sobralinho.

Abre esta sexta-feira ao público, 26 de Setembro, o troço do passeio ribeirinho de Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira. Uma obra que esteve a ser construída durante dois anos.

A informação foi avançada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), na noite de quinta-feira, 25 de Setembro.

O espaço tem uma extensão de 4,9 quilómetros e abrange uma área de 14,1 hectares em solos lodosos e com desafios técnicos elevados. O traçado une Alverca ao Sobralinho.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE