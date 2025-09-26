uma parceria com o Jornal Expresso
26/09/2025

Sociedade | 26-09-2025 18:00

Tramagal reforça equipa de enfermagem e arranca com serviço móvel de saúde

Raquel Olhicas - foto arquivo O MIRANTE
Equipa de enfermagem do pólo de saúde de Tramagal foi reforçada com a entrada de um novo profissional, anunciou a vereadora Raquel Olhicas, garantindo assim maior proximidade nos cuidados de saúde primários.

A vereadora Raquel Olhicas anunciou, na reunião de executivo realizada a 16 de Setembro, que a Unidade de Saúde Familiar (USF) Beira Tejo reforçou o pólo de Tramagal com a integração de um novo enfermeiro. Segundo a autarca, este reforço vem colmatar uma fragilidade identificada há vários meses e permitirá assegurar cuidados a todos os utentes que têm como médica de família Rita Carvalho. “Os utentes passam a ter acesso a consultas de saúde infantil, planeamento familiar e a todos os programas que estavam pendentes em Tramagal”, destacou Raquel Olhicas, acrescentando que a unidade de origem do novo enfermeiro também foi já reforçada com outro profissional.
A vereadora sublinhou ainda a importância deste passo para aproximar os cuidados de saúde primários das populações mais afastadas do centro da vila, e assegurou que com mais um enfermeiro vão conseguir chegar com maior facilidade ao Crucifixo, à Lamaxeira e a outras localidades distantes do perímetro populacional de Tramagal. Este reforço foi possível graças à articulação com a Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo que, após integrar mais profissionais a nível hospitalar, conseguiu destacar elementos para os cuidados de saúde primários, que “são uma grande prioridade”, frisou.
Durante a mesma reunião, Raquel Olhicas anunciou também o arranque do serviço de enfermagem na carrinha do cidadão, já a partir de dia 18 de Setembro. O projecto, que terá inicialmente carácter piloto, vai percorrer as freguesias onde não existem unidades de saúde familiar, levando cuidados básicos de enfermagem às populações mais isoladas. “O nosso objectivo é garantir que ninguém se sinta desprotegido. Queremos que a carrinha móvel seja uma resposta próxima, com acesso a cuidados de saúde primários, sobretudo na área da enfermagem”, concluiu a vereadora.

