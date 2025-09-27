uma parceria com o Jornal Expresso
28/09/2025

Sociedade | 27-09-2025 10:00

Festival da Terceira Idade celebra o Dia do Idoso em Pernes

A Santa Casa da Misericórdia de Pernes vai promover, com o apoio da Câmara Municipal de Santarém, o Festival da Terceira Idade no dia 1 de Outubro. O evento visa assinalar o Dia Internacional do Idoso, contando com um programa dedicado à reflexão, celebração e convívio entre gerações.

O programa começa pelas 10h00, no auditório da ERPI Nossa Senhora da Purificação, com uma conferência dedicada ao tema “A Idade em Debate”. Estão anunciados como oradores o médico António Pinto Correia, o prelado D. Manuel Pelino, o escritor Pedro Chagas Freitas, Manuel de Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas, o apresentador de televisão José Figueiras e o locutor e jornalista Fernando Correia.

A partir das 14h00 o Largo do Rossio, em Pernes, recebe um convívio aberto à comunidade com animação musical, passatempos e lanche partilhado. Estão previstas as actuações musicais dos grupos Sons do Minho e Os Quatro à Quarta. O objectivo da iniciativa é valorizar a população sénior, promover o envelhecimento activo, reforçar laços comunitários e dar visibilidade às boas práticas das instituições sociais.

