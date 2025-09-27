Filarmónica Cartaxense prepara futuro com mais dinâmica e novos projectos

A Banda da Sociedade Filarmónica Cartaxense (SFC) está a viver uma nova fase de crescimento, com a ambição de se modernizar e rejuvenescer. Actualmente o grupo reúne cerca de 20 músicos, alguns naturais do Cartaxo e outros vindos de colectividades vizinhas, que se juntam todas as segundas-feiras, às 21h30, para o ensaio semanal.

Tanto o maestro da banda, João Raquel, como a direcção da Sociedade Filarmónica Cartaxense, afirmam ter como prioridade aumentar o número de elementos e lançar novos projectos que devolvam maior protagonismo à banda na vida cultural da cidade. “Temos um grupo fantástico e quem se juntar a nós vai sentir que o tempo é bem investido”, afirma o maestro.

Paralelamente, está também em curso a reorganização da Academia de Música da Filarmónica Cartaxense, onde serão leccionadas aulas de iniciação e formação musical, bem como de vários instrumentos, desde flauta, clarinete e saxofone até trompete, trompa, trombone, bombardino, tuba e percussão. As inscrições decorrem nas instalações da colectividade.