ISLA Santarém remodela edifício e inaugura residência para estudantes no centro histórico

O ISLA Santarém inicia o ano lectivo 2025/2026 com uma nova residência para estudantes no centro histórico da cidade, paredes meias com a histórica Igreja de São João do Alporão. O investimento na remodelação do imóvel atingiu um milhão e meio de euros e é também um contributo para a requalificação e revitalização dessa zona da cidade. A residência conta com 35 camas, cozinha, lavandaria, estacionamento e outros espaços comuns, dispondo também de um amplo espaço exterior.

A inauguração, no dia 17 de Setembro, contou com a presença do ministro da Educação, Fernando Alexandre, do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, do administrador do ISLA Santarém, Manuel Damásio, do presidente do ISLA Santarém, Domingos Martinho, e da delegada do administrador, Filipa Martinho, entre outras individualidades que visitaram o novo espaço.

O ministro da Educação elogiou a aposta do ISLA Santarém, reconhecendo que o alojamento de estudantes deslocados é um desafio para o país, a que se tem tentado dar resposta também a nível da rede pública com a criação de mais residências financiadas por fundos europeus, algumas delas em escolas do Instituto Politécnico de Santarém. Fernando Alexandre referiu que o alojamento é hoje uma das maiores restrições à mobilidade dos estudantes e à consequente frequência do ensino superior, sublinhando que a criação de alojamento vai tornar Santarém mais atractiva para os estudantes.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém também congratulou o ISLA Santarém pelo novo projecto no centro histórico da cidade, onde já tinha investido no seu novo campus, lembrando que o município tem vindo também a mobilizar recursos para a requalificação e valorização do espaço público nessa zona.

Durante a breve sessão de discursos usou também da palavra o administrador do ISLA Santarém, Manuel Damásio, que confessou a sua felicidade por mais um objectivo concretizado, mas também pela abertura de mais turmas no ano lectivo que agora começa, sublinhando que o ISLA tem todos os cursos acreditados e legalizados.

Já o presidente da Associação de Estudantes do ISLA Santarém, João Leitão, destacou que a nova residência proporciona todas as condições de segurança, conforto e bem-estar, contribuindo dessa forma também para o desempenho académico dos alunos. “Trará benefícios significativos para a vida académica da cidade, tornando-a mais inclusiva e acolhedora”, destacou o jovem.