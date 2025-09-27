uma parceria com o Jornal Expresso
27/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 27-09-2025 16:21

Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio em Santarém

Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A PSP de Santarém deteve um jovem de 22 anos em flagrante delito pelos crimes de violência doméstica e tentativa de homicídio.

A PSP de Santarém deteve um jovem de 22 anos em flagrante delito pelos crimes de violência doméstica e tentativa de homicídio. Segundo a PSP, o alerta foi dado por um cidadão que se encontrava junto ao local, na Rua Brigadeiro Lino Dias Valente, em Santarém. Os polícias da Esquadra de Trânsito de Santarém deslocaram-se de imediato ao local onde encontraram uma mulher de 28 anos e um homem de 49 anos, que tinham acabado de ser agredidos com uma arma branca.

A mulher apresentava golpes numa das mãos e no pescoço, enquanto o homem sofreu lesões na face e também um golpe considerável no pescoço. Ambos receberam tratamento hospitalar, mas sem necessidade de internamento, tendo recebido alta médica horas depois.

Face aos indícios, os polícias procederam de imediato à detenção do suspeito e apreensão da arma branca utilizada nos crimes. Presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santarém, o suspeito ficou sujeito à medida de coacção de prisão preventiva.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar