Tagus lança concurso de mais de 300 mil euros para apoiar agricultores do Ribatejo Interior

Candidaturas estão abertas até 19 de Novembro. Concurso é destinado a apoios para explorações agrícolas e contempla investimentos entre dois e os 50 mil euros.

A Tagus – Associação do Ribatejo Interior, anunciou uma dotação de mais de 300 mil euros destinados a apoiar projectos agrícolas nos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal, em sectores prioritários como olival, hortofrutícolas e vinha. Em nota informativa, a associação Tagus, com sede em Abrantes, no distrito de Santarém, indica que o concurso, destinado a apoios para explorações agrícolas, contempla investimentos entre 2 e 50 mil euros, com comparticipações que variam entre 50% e 60%, dependendo do tipo de projecto.

Para investimentos gerais, a taxa de apoio é de 55% a fundo perdido, enquanto sistemas de irrigação em novas áreas recebem 50% e projetos de melhoria do desempenho ambiental até 60%, de acordo com a associação. Entre as despesas elegíveis, segundo a mesma nota, estão a construção e adaptação de edifícios agrícolas, preparação de terrenos e plantações, instalação de pastagens, aquisição de equipamentos e máquinas, sistemas de rega, vedações, ‘software’, planos e estudos técnicos e acompanhamento da candidatura.

A dotação total disponível nesse primeiro aviso de concurso, no âmbito do Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), é de 310 mil euros, e destina-se a “Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola”, estendo as candidaturas abertas até 19 de Novembro. Os interessados podem submeter os pedidos de apoio através das plataformas agricultura.gov.pt pepacc.pt , no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), cofinanciado pelos Fundos Europeus Agrícolas.

Podem candidatar-se agricultores em nome individual ou pessoas colectivas que exerçam actividade agrícola nos concelhos abrangidos, sendo permitido apenas um pedido de apoio por interessado. Os projectos, indica a associação, serão avaliados segundo a "Valia Global da Operação", privilegiando o alinhamento com a Estratégia de Desenvolvimento Local da Tagus e setores prioritários como olival, hortofrutícolas e vinha. Também serão valorizados investimentos em tecnologias de uso eficiente da água, soluções digitais, integração em cooperativas, energias renováveis, produção biológica e produtos DOP ou IGP. A existência de pequenos ruminantes, como ovelhas e cabras, e a adesão a condomínios de aldeia no Ribatejo Interior são outros critérios que pontuam positivamente, indica a associação.

A Tagus – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, constituída em Novembro de 1993 por entidades públicas e privadas, tem como missão o desenvolvimento rural e dar resposta às necessidades de criação e aplicação de uma estratégia para o Desenvolvimento Local dos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal.