uma parceria com o Jornal Expresso
28/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 27-09-2025 12:00

Tagus lança concurso de mais de 300 mil euros para apoiar agricultores do Ribatejo Interior

Tagus lança concurso de mais de 300 mil euros para apoiar agricultores do Ribatejo Interior
foto ilustrativa - foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Candidaturas estão abertas até 19 de Novembro. Concurso é destinado a apoios para explorações agrícolas e contempla investimentos entre dois e os 50 mil euros.

A Tagus – Associação do Ribatejo Interior, anunciou uma dotação de mais de 300 mil euros destinados a apoiar projectos agrícolas nos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal, em sectores prioritários como olival, hortofrutícolas e vinha. Em nota informativa, a associação Tagus, com sede em Abrantes, no distrito de Santarém, indica que o concurso, destinado a apoios para explorações agrícolas, contempla investimentos entre 2 e 50 mil euros, com comparticipações que variam entre 50% e 60%, dependendo do tipo de projecto.
Para investimentos gerais, a taxa de apoio é de 55% a fundo perdido, enquanto sistemas de irrigação em novas áreas recebem 50% e projetos de melhoria do desempenho ambiental até 60%, de acordo com a associação. Entre as despesas elegíveis, segundo a mesma nota, estão a construção e adaptação de edifícios agrícolas, preparação de terrenos e plantações, instalação de pastagens, aquisição de equipamentos e máquinas, sistemas de rega, vedações, ‘software’, planos e estudos técnicos e acompanhamento da candidatura.
A dotação total disponível nesse primeiro aviso de concurso, no âmbito do Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), é de 310 mil euros, e destina-se a “Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola”, estendo as candidaturas abertas até 19 de Novembro. Os interessados podem submeter os pedidos de apoio através das plataformas agricultura.gov.pt e pepacc.pt, no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), cofinanciado pelos Fundos Europeus Agrícolas.
Podem candidatar-se agricultores em nome individual ou pessoas colectivas que exerçam actividade agrícola nos concelhos abrangidos, sendo permitido apenas um pedido de apoio por interessado. Os projectos, indica a associação, serão avaliados segundo a "Valia Global da Operação", privilegiando o alinhamento com a Estratégia de Desenvolvimento Local da Tagus e setores prioritários como olival, hortofrutícolas e vinha. Também serão valorizados investimentos em tecnologias de uso eficiente da água, soluções digitais, integração em cooperativas, energias renováveis, produção biológica e produtos DOP ou IGP. A existência de pequenos ruminantes, como ovelhas e cabras, e a adesão a condomínios de aldeia no Ribatejo Interior são outros critérios que pontuam positivamente, indica a associação.
A Tagus – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, constituída em Novembro de 1993 por entidades públicas e privadas, tem como missão o desenvolvimento rural e dar resposta às necessidades de criação e aplicação de uma estratégia para o Desenvolvimento Local dos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar