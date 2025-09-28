Antiga escola de Vila Verde dos Francos transformada em centro de apoio

Uma década depois, a antiga escola primária de Vila Verde dos Francos ganhou nova vida. O equipamento foi reabilitado com um projecto do Orçamento Participativo de Alenquer e abriu como Centro de Apoio a Idosos e Pessoas Portadoras de Deficiência. A intervenção nesse equipamento municipal previu a ampliação do edifício com a construção de instalações sanitárias adequadas e uma copa, entre diversos outros trabalhos que tornam o imóvel mais confortável e inclusivo.

Na cerimónia de inauguração, o presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, deu conta do trajecto percorrido até à reabertura de um espaço cuja primeira construção remonta há cerca de 90 anos. “Requalificámos um espaço que estava fechado e demos-lhe uma nova utilização. É necessário que o espaço seja agora bem utilizado e direccionado para toda a gente. Esta, tal como outras obras, são sempre inacabadas. Estamos na presença de processos muito longos e é necessária muita energia para chegar ao fim”, referiu perante uma plateia de várias idades.

Representante dos proponentes do projecto, que se deu por concluído ao cabo de 13 meses de obra no terreno, Olga Matias mostrou-se satisfeita pela nova valência para a freguesia. “Este dia é o concretizar de um sonho antigo de ajudar a população com um espaço de todos e para todos. Somos uma freguesia velha e envelhecida, em que os mais novos saem para trabalhar e os mais velhos precisam de companhia e apoio. É isso que lhes pretendemos dar. Esta escola onde andámos em criança é um espaço que muito nos alegra ver melhorado”, considerou.

O investimento do Município de Alenquer foi de 255.395€ (mais IVA). A empreitada foi levada a cabo durante 407 dias e esteve a cargo da empresa Detalhes Cautelosos, Unipessoal, Lda.