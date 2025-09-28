Anúncio de investimento milionário em Abrantes ainda é só conversa

A instalação de um megacentro de dados nos antigos terrenos da RPP Solar, junto à central do Pego, em Abrantes, com um investimento de sete mil milhões de euros até 2030, foi anunciada sem pompa e circunstância, na reunião do executivo da Câmara de Abrantes, de 2 de Setembro, pelo presidente Manuel Valamatos (PS). O facto de o anúncio ter chegado em altura de pré-campanha eleitoral para as autárquicas de Outubro não agradou à oposição, mas foram as dúvidas e os contornos do anunciado investimento que levou a questionar o Governo e a confrontar o presidente da autarquia, na reunião de câmara seguinte, a 16 de Setembro.

O assunto voltou a aquecer o debate com o vereador do PSD, Vítor Moura, a acusar o presidente do município de ter referido, falsamente, tratar-se de um Projecto de Interesse Nacional (PIN), quando a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) confirmou – segundo o Jornal de Negócios - que não existe nenhum processo nesse âmbito para a empresa em causa, a EDC One Lda. Entretanto, no mesmo dia da reunião, o sócio da empresa por detrás do projecto, José Meneses da Silva Moura, avançou ao ECO que apenas tem aprovação de Projecto de Interesse Municipal (PIM), mas que o projecto para o Data Center, que, segundo disse, abre em 2028, “tem tido o devido acompanhamento das entidades responsáveis por suportar o onboarding de investimento internacional no país”.

Vítor Moura (PSD) considerou também que o valor anunciado levanta suspeitas, sobretudo por ter sido anunciado num período de pré-campanha eleitoral, afirmando que “um investimento de sete mil milhões de euros nem é para o ministro da Economia anunciar”, mas para o primeiro-ministro. O vereador Vasco Damas, do ALTERNATIVAcom, declarou, por sua vez, que deseja a concretização do investimento, mas assumiu-se céptico, lembrando que Abrantes já foi palco de anúncios de grandes projectos que não chegaram a avançar. “Convém esclarecer que aquilo que aprovámos foi um conjunto de isenções fiscais que só terão efeito se o investimento se concretizar. Não há prejuízo para o município”, sublinhou. Questionou ainda o presidente da câmara sobre as garantias dadas pelo empresário responsável e se existem condições para afirmar, sem margem para dúvidas, que o investimento se vai concretizar nos termos anunciados.

Recorde-se que os dois vereadores da oposição votaram favoravelmente a atribuição de isenções de IMI, IMT e Derrama no valor de 16,2 milhões de euros à empresa promotora do megaprojecto no âmbito de uma candidatura a Projecto de Interesse Municipal (PIM).

“Certezas absolutas não existem”

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, explicou que o processo está ainda dependente de transacções de imóveis e negociações com investidores, e que poderá vir a ser enquadrado como projecto de interesse nacional. Sublinhou que, apesar da dimensão do anúncio, a autarquia não controla os tempos nem a decisão final dos investidores. “Só consigo garantir quando, no dia, abrirem as portas para trabalhar. Este projecto foi-nos apresentado muito bem estruturado, com fases de edificado e projectos avançados. Mas certezas absolutas não existem”. Manuel Valamatos sublinhou ainda que a autarquia apenas respondeu a um pedido formal de uma empresa, trazendo à reunião “a aprovação de um projecto de interesse municipal e um conjunto de isenções fiscais e tributárias. Não anunciámos nenhum investimento”, afirmou.

Em declarações à mesma publicação online, o sócio da EDC One, empresa sediada na Maia, com capital social de cinco mil euros, criada em 2024 para se dedicar à compra e venda de bens imobiliários, afirmou que o investimento envolve mais parceiros nacionais e estrangeiros, alguns com vasta experiência nos sectores de energia e data center, e que irá desenvolver-se em diversas fases. Quanto à opção por Abrantes e, em particular pelo Pego, o empresário da Maia argumentou que reúne condições infraestruturais e territoriais de excelência para alicerçar este sector, com a designação da Zona Livre Tecnológica de Abrantes a permitir consolidar a decisão de se acomodar o projecto na região.