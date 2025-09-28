uma parceria com o Jornal Expresso
28/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-09-2025 10:00

CIRE de Tomar assinou acordo para criação de creche tradicional

CIRE de Tomar assinou acordo para criação de creche tradicional
O acto contou com a presença da directora do Centro Distrital da Segurança Social, Paula Carloto, e marca o início de um projeto que criou sete novos postos de trabalho - Foto - CIRE Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Novo projecto vai beneficiar directamente 33 crianças de Tomar, criando também sete novos postos de trabalho.

O CIRE - Centro de Integração e Reabilitação de Tomar assinou um acordo de cooperação para a criação de uma creche tradicional no concelho. A assinatura do acordo marca o início de um projecto que vai beneficiar directamente 33 crianças da comunidade de Tomar. A abertura da nova resposta social vai ter também impacto no mercado de trabalho local, com a criação de sete novos postos de trabalho, nas áreas de apoio educativo e social.
O novo projecto resulta de uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que permitiu a requalificação de um edifício, com a instituição a garantir também um investimento próprio. Para o CIRE, este é um investimento na continuidade do seu compromisso com a inclusão social e com o desenvolvimento da região, criando novas oportunidades “que reverberam directamente no bem-estar colectivo”. O acto contou com a presença da directora do Centro Distrital da Segurança Social, Paula Carloto, bem como dos representantes da direcção do CIRE, Célia Bonet e João Martins.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar