Sociedade | 28-09-2025 12:00

Custo mediano na habitação aumentou em todos os municípios e Vila Franca de Xira lidera a tabela

Vila Franca de Xira tem as casas mais caras da região para viver - foto arquivo O MIRANTE
Alenquer, Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira e Benavente são os concelhos onde o preço mediano da habitação na avaliação bancária, por metro quadrado, é mais alto na região ribatejana. Chamusca, Mação e Abrantes são dos concelhos mais baratos.

Vila Franca de Xira tem o preço mediano da habitação na avaliação bancária, por metro quadrado, mais alto na região ribatejana, e Mação o mais baixo, revelam dados publicados pela Pordata a propósito das eleições autárquicas. No que concerne à habitação, Vila Franca de Xira é o município com o mais alto valor mediano por m2 [metro quadrado], na avaliação bancária, com 1.882 euros em 2024. No ano anterior era de 1.729 euros. Na tabela seguem os municípios de Arruda dos Vinhos (1.639), Alenquer (1.431), Azambuja (1.348), todos do distrito de Lisboa, e Benavente (1.325) e Salvaterra de Magos (1.320), no distrito de Santarém.
Em relação aos municípios com os valores medianos mais baixos estão, para além de Mação, os concelhos de Abrantes (904), Alcanena (921), Alpiarça (974), Chamusca (915) e Ferreira do Zêzere (979). Entre estes concelhos situam-se os municípios de Santarém (1.191), Tomar (1.151), Torres Novas (1.082), Almeirim (1.136), Cartaxo (1.175), Constância (1.050), Coruche (1.151), Entroncamento (1.045), Golegã (1.078), Ourém (1.105), Rio Maior (1.143), entre outros.
Em causa estão dados publicados pela Pordata, base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que, a menos de um mês das eleições autárquicas de 12 de Outubro, disponibiliza um portal com 41 indicadores organizados por sete temas (população; educação; habitação; emprego e empresas; acesso a serviços e cultura; turismo; território e ambiente) para os 308 municípios portugueses.
Em relação à realidade do nosso país, o valor mediano por m2 na avaliação bancária é de 1.662 em 2024, sendo que em 2023 era de 1.521. Entre 2021 e 2024, entre os cinco municípios com maior taxa de variação no valor mediano da avaliação das casas, encontram-se três municípios madeirenses: Ponta do Sol, Ribeira Brava e Santa Cruz.

