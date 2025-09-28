Sociedade | 28-09-2025 12:00
Encontro de Motas e Motorizadas do Grupo Velhinhas em Foros de Benfica
Grupo Motard As Velhinhas prepara dois dias de convívio e actividades com motorizadas - foto DR
O Grupo Motard As Velhinhas volta a organizar pelo quarto ano o encontro de motas e motorizadas em Foros de Benfica, concelho de Almeirim.
O Grupo Motard As Velhinhas volta a organizar pelo quarto ano o encontro de motas e motorizadas em Foros de Benfica, concelho de Almeirim. A iniciativa decorre nos dias 10 e 11 de Outubro e o arranque da festa faz-se na sexta-feira com a emocionante corrida de motorizadas de 50cc, a grande novidade desta edição, seguida no sábado com a tradicional procissão das velas motorizadas. Música, convívio e boa comida completam o programa para todos os amantes das duas rodas. No primeiro dia há serviço de jantares e no sábado há almoços e a animação nocturna conta com a banda Lokapala e pela madrugada o som é do DJ Cremalheira.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Vale Tejo
17-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar