Igreja de Jesus de Cristo em Santarém está a ser requalificada com apoio do município

Já estão em curso os trabalhos de requalificação da Igreja de Nossa Senhora de Jesus do Sítio, propriedade da Misericórdia de Santarém. A intervenção é apoiada na totalidade pela Câmara de Santarém que, para o efeito, aprovou em Maio último um subsídio extraordinário de 101 mil euros para financiar as obras de pintura e tratamento da fachada da igreja do antigo Hospital de Jesus Cristo, no centro da cidade.



“A valorização e preservação do nosso património histórico e religioso é uma prioridade contínua. (…) Este projecto insere-se num plano mais alargado de valorização do património, que tem como objectivo, nos próximos anos, estender o apoio às intervenções de pintura na Igreja de Marvila e na Igreja da Graça”, publicou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, nas redes sociais.



Recorde-se que o subsídio de 101 mil euros foi aprovado em reunião do executivo pelas bancadas do PSD e do PS, com abstenção da vereadora do Chega. Manuela Estêvão afirmou ter o maior respeito e admiração pela Misericórdia de Santarém, mas justificou a sua posição referindo que a Santa Casa tem receitas próprias e um vasto património, pelo que deixou algumas reservas em relação ao recurso ao erário público para suportar essa despesa.



Na proposta, presente à reunião de câmara de 5 de Maio de 2025, informa-se que a Misericórdia de Santarém pretende reabilitar o exterior da igreja e que “requalificar esse edifício ajuda a preservar um pedaço significativo da história e da cultura de Santarém”. A intervenção na parte exterior melhorará as condições estruturais e beneficiará a comunidade utilizadora, lê-se ainda no documento.



A igreja, monumento nacional, está encerrada desde Janeiro de 2024 por razões de segurança devido ao desprendimento de pedaços de estuque do tecto. O incidente não causou danos pessoais, já que o templo se encontrava vazio. O templo integra-se num conjunto edificado que faz parte do antigo Convento dos Franciscanos da Ordem Terceira, que no século XIX foi transformado em hospital e hoje é um estabelecimento de ensino e sede dos serviços da Misericórdia de Santarém. A igreja foi edificada entre 1615-1649 e ocupou o espaço da antiga ermida medieval de Santa Maria Madalena. Foi classificada como monumento nacional em 8 de Fevereiro de 1923.