28/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 28-09-2025 07:00

Nova Central de Operações de Socorro centraliza urgências em Vila Franca de Xira

Há cinco anos que o processo de criação de uma central única se arrastava, entre avanços e recuos, tendo agora culminado numa solução robusta e consensual. Resposta única, espera-se, permitirá melhorar tempos de resposta aos cidadãos.

Entrou oficialmente em funcionamento na última semana a Central Municipal de Operações de Socorro (CMOS) de Vila Franca de Xira, sediada no Serviço Municipal de Protecção Civil da cidade. A nova estrutura, informa o município em comunicado, vai permitir uma resposta mais rápida e eficaz às populações, através da gestão centralizada das solicitações de emergência no concelho.
O momento foi assinalado com uma reunião de trabalho que contou com a presença do presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, que enalteceu o esforço conjunto que tornou possível este avanço, destacando a colaboração dos comandantes dos corpos de bombeiros do concelho. “Este parece um ponto de chegada, mas é mais um ponto de partida”, sublinhou o autarca, apontando para uma futura gestão em agrupamento, no âmbito da organização conjunta que tem vindo a ser preparada.
O coordenador do Serviço Municipal de Protecção Civil, António Carvalho, lembrou que o processo se prolongou por cinco anos, marcado por avanços e recuos, mas que culminou numa solução robusta e consensual. Para os cidadãos a mudança será invisível na forma de contacto, mas sentida no que se espera ser uma maior rapidez e eficácia das respostas. “Por exemplo, o CODU, quando precisa de uma ambulância, não precisa de ligar para 4 ou 5 corpos de bombeiros, basta ligar para a CMOS”, explicou.

