Projecto da Misericórdia de Fátima-Ourém vai ser melhorado para continuar a dar resposta aos utentes

A Equipa Móvel Multidisciplinar de Intervenção Local Especializada e de Autoajuda (EMMILEA 2.0), um projecto inovador da Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém, foi novamente contemplada com a candidatura ao programa Portugal Inovação Social 2030 (EMPIS), com um investimento total de 379.631,84 euros, dos quais 281 436.82 serão financiados pela União Europeia. O novo ciclo de financiamento garante a continuidade do EMMILEA até Fevereiro de 2028, permitindo à equipa expandir a sua actuação e continuar a melhorar a qualidade de vida dos utentes.

O EMMILEA 2.0 surge como uma alternativa inovadora ao Serviço de Apoio Domiciliário tradicional, oferecendo um modelo multidisciplinar de intervenção directamente no domicílio. O projecto tem como objectivo combater o isolamento social, promover a autonomia e enfrentar os desafios do envelhecimento. Desde a sua implementação, em Fevereiro de 2022, a equipa multidisciplinar é constituída por uma técnica de serviço social, psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e musicoterapeuta que, em conjunto, oferecem cuidados personalizados e individualizados aos utentes.

Com o novo financiamento EMMILEA 2.0, o projecto irá expandir a sua intervenção para as freguesias limítrofes de Fátima e introduzir novas metodologias terapêuticas, como o uso de realidade virtual, mindfulness, meditação guiada, reiki e estimulação multissensorial, com o objectivo de melhorar ainda mais a qualidade de vida dos utentes no seu domicílio.

A Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém agradece, em nota de imprensa, aos 42 investidores sociais que contribuiram com cerca de 70 mil euros, permitindo que o EMMILEA continue a cumprir a sua missão, assim como afirma a importância dos apoios dos municípios, juntas de freguesia, IPSS e entidades de saúde, que têm sido fundamentais na sinalização de utentes e divulgação do projecto. “O impacto positivo do EMMILEA na vida dos utentes tem sido notável e, com este novo ciclo de financiamento, a Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém está empenhada em continuar a expandir e inovar, levando seus serviços a mais famílias e idosos, garantindo um envelhecimento mais digno e seguro, de forma totalmente gratuita”, lê-se no comunicado.