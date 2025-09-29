uma parceria com o Jornal Expresso
29/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 29-09-2025 07:00

Alverca e Sobralinho com 700 novos pilaretes para combater estacionamento abusivo

pilaretes rua
foto ilustrativa
Em cinco anos foram colocados nas ruas da cidade de Alverca e da vila do Sobralinho 700 novos pilaretes nos passeios para impedir o estacionamento abusivo por parte dos condutores e permitir o acesso a lojas, habitações e garagens. A informação foi avançada pelo presidente da junta, Cláudio Lotra, na última assembleia de freguesia do mandato.
Numa sessão de balanços, o autarca voltou a falar do tema do estacionamento abusivo e selvagem nas ruas da cidade, admitindo que se trata de um problema de difícil solução mas onde os pilaretes, mesmo não agradando a todos, vão servindo de medida dissuasora do estacionamento em cima dos passeios. “Metemos mais de sete centenas de pilaretes. É uma medida de que não gostamos mas infelizmente em muitas situações é a única forma de resolver os problemas que as pessoas sentem no dia a dia”, afirmou o autarca.
A instalação de pilaretes arrancou em 2020, como O MIRANTE noticiou na altura, quando foram instalados mais de uma dezena dessas estruturas nas ruas Antero Marques da Fonseca e António de Sousa para evitar o estacionamento em cima dos passeios e permitir que os moradores dos prédios com garagem tivessem espaço suficiente para sair com as viaturas. A medida gerou alguma polémica e dividiu as opiniões dos moradores. De um lado quem apoiou a colocação dos pilaretes, considerando que os passeios não devem ser ocupados pelos automóveis; do outro os moradores que não têm garagem nem alternativas de estacionamento próximas e que por isso eram obrigados a deixar os carros em cima do passeio durante a noite.
Além disso, diziam alguns moradores à nossa reportagem, os pilaretes são perigosos para as pessoas com mobilidade reduzida e para os cidadãos invisuais. Os moradores com quem a nossa reportagem falou considerava que o principal problema era haver moradores e carros a mais e lugares de estacionamento a menos.

