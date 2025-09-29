Constância volta a receber maior competição universitária de lançamento de foguetes

Constância recebe de 9 a 15 de Outubro a sexta edição do EuRoC – European Rocketry Challenge, organizado pela Agência Espacial Portuguesa, tendo em competição 28 equipas universitárias provenientes de 16 países, o maior número de sempre, indicou a organização. No total, indica a Agência Espacial Portuguesa (AEP) em nota informativa, foram submetidas 56 candidaturas provenientes de 19 países, “um máximo histórico”, confirmando o crescimento do EuRoC como o “principal ponto de encontro da engenharia aeroespacial universitária” na Europa. “O EuRoC está a atrair o melhor da nova geração de engenheiros aeroespaciais europeus”, declarou a gestora de programas de Transporte e Segurança Espacial da AEP, Inês d’Ávila, citada na nota informativa relativa a um evento que volta este ano a juntar cerca de 600 estudantes universitários em Constância.

A responsável destacou ainda a importância da parceria entre entidades civis e militares, nomeadamente a Câmara Municipal de Constância e o Exército português, que assegura as condições de segurança e controlo técnico dos lançamentos a realizar no Campo Militar de Santa Margarida. Portugal terá uma “presença inédita”, com três equipas nacionais entre as finalistas, escolhidas a partir de sete candidaturas apresentadas, salientou, por sua vez, a gestora de projetos de Educação da AEP e responsável pelo EuRoC. “Este resultado demonstra talento, motivação e capacidade técnica nas nossas universidades para competir ao mais alto nível europeu”, além de “reflectir o trabalho de base desenvolvido junto dos estudantes”, disse Marta Gonçalves.

Segundo a organização, a edição deste ano evidencia ainda uma “evolução técnica significativa”, tendo realçado o facto de 24 projectos com motores SRAD (Student Researched and Developed) se apresentarem a concurso, incluindo 10 híbridos e 11 líquidos, “o maior número de sempre”. Dez das equipas participantes irão ainda enfrentar o objectivo mais exigente da competição, que passa por alcançar os 9.000 metros de altitude, feito que cada mais equipas têm conseguido alcançar, ao longo das seis edições do EuRoC. O evento, com os lançamentos dos foguetes a terem lugar no Campo Militar de Santa Margarida, contará com o paddock instalado no Pavilhão Desportivo Municipal de Constância, “reforçando a ligação do concelho à maior competição universitária de conceção e lançamento de foguetes da Europa”, conclui a nota informativa.