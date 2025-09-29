uma parceria com o Jornal Expresso
29/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 29-09-2025 18:00

Estratégia Local de Habitação de Santarém com baixa execução

habitacao casa
foto ilustrativa
Dos cerca de 20 milhões anunciados há quatro anos para criar habitação municipal em Santarém, apenas estão executados 600 mil euros.

A Estratégia Local de Habitação (ELH) de Santarém, implementada a partir de 2021, está longe de atingir os objectivos propostos até 2025, tendo sido executados apenas 600 mil euros do total de cerca de 20 milhões de euros anunciados para criar habitação pública a preços acessíveis.

Na sessão da assembleia municipal de 25 de Setembro, a eleita da CDU Rita Correia voltou à carga, pedindo um ponto da situação ao presidente da câmara e referindo que, do que foi anunciado em Março de 2021 pelo anterior presidente, Ricardo Gonçalves, pouco foi executado. “Isto é não fazer nada pela habitação em Santarém”, lamentou.

O presidente da câmara, João Leite, contestou essa afirmação dizendo que estão executados cerca de 600 mil eros. Reconheceu, contudo, que o processo não tem decorrido conforme as expectativas, tal como em muitos outros municípios, devido às dificuldades em dar resposta por parte do mercado de construção.

O autarca explicou que o prazo para concretização do plano foi alargado até 2028 e que, para além do financiamento que já estava garantido do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), há também verbas asseguradas do Banco Europeu de Investimento e do IHRU – Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. João Leite acrescentou que têm sido adquiridos imóveis para recuperar, mas muitos concursos têm ficado desertos, e garantiu que o município vai investir na criação de habitação com arrendamento acessível no antigo Bairro 16 de Março e na Ribeira de Santarém, perto da estação ferroviária. “Por isso não concordo que se diga que não foi feito nada”, concluiu

