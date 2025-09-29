Sociedade | 29-09-2025 21:00
Jovens de Abrantes e Mouriscas recebidos no Salão Nobre após viagem a Roma
foto ilustrativa
Um grupo de jovens das paróquias de Abrantes e Mouriscas foi recebido no Salão Nobre da Câmara Municipal de Abrantes após a viagem que realizaram a Roma para participar num Jubileu.
A Câmara Municipal de Abrantes recebeu no Salão Nobre um grupo de jovens das paróquias de Abrantes e Mouriscas que participou recentemente numa viagem a Roma, realizada no final de Julho, para fazer parte num Jubileu promovido pelo Papa Francisco. A deslocação contou com o apoio do município, apoio esse que os jovens quiseram agradecer publicamente.
A iniciativa surgiu na sequência das Jornadas Mundiais da Juventude, realizadas em Portugal em 2023, durante as quais o Papa Francisco desafiou os jovens a marcar presença no Jubileu em Roma. O convite foi aceite pelos grupos paroquiais de Abrantes e Mouriscas, que, ao longo de dois anos, dinamizaram várias actividades comunitárias com o objectivo de angariar fundos para suportar as despesas de transporte e alojamento.
Segundo a autarquia, este encontro serviu não apenas para assinalar a experiência vivida pelos jovens na capital italiana, mas também para valorizar o trabalho de mobilização e empenho desenvolvido em torno do projecto, que envolveu toda a comunidade paroquial.
