uma parceria com o Jornal Expresso
29/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 29-09-2025 21:00

Jovens de Abrantes e Mouriscas recebidos no Salão Nobre após viagem a Roma

roma
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um grupo de jovens das paróquias de Abrantes e Mouriscas foi recebido no Salão Nobre da Câmara Municipal de Abrantes após a viagem que realizaram a Roma para participar num Jubileu.

A Câmara Municipal de Abrantes recebeu no Salão Nobre um grupo de jovens das paróquias de Abrantes e Mouriscas que participou recentemente numa viagem a Roma, realizada no final de Julho, para fazer parte num Jubileu promovido pelo Papa Francisco. A deslocação contou com o apoio do município, apoio esse que os jovens quiseram agradecer publicamente.
A iniciativa surgiu na sequência das Jornadas Mundiais da Juventude, realizadas em Portugal em 2023, durante as quais o Papa Francisco desafiou os jovens a marcar presença no Jubileu em Roma. O convite foi aceite pelos grupos paroquiais de Abrantes e Mouriscas, que, ao longo de dois anos, dinamizaram várias actividades comunitárias com o objectivo de angariar fundos para suportar as despesas de transporte e alojamento.
Segundo a autarquia, este encontro serviu não apenas para assinalar a experiência vivida pelos jovens na capital italiana, mas também para valorizar o trabalho de mobilização e empenho desenvolvido em torno do projecto, que envolveu toda a comunidade paroquial.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar