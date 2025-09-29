uma parceria com o Jornal Expresso
29/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 29-09-2025 10:00

Médio Tejo abre pólos de Limeiras e Praia do Ribatejo com serviço de enfermagem

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) abre esta semana os polos de saúde de Limeiras e de Praia do Ribatejo, no concelho de Vila Nova da Barquinha, com a prestação de cuidados de enfermagem. Estas unidades tinham ficado sem actividade assistencial no seguimento da pandemia de Covid-19 e a sua abertura, agora com serviços de enfermagem, representa um reforço importante na proximidade de cuidados às populações.
No pólo de Praia do Ribatejo, os utentes passam a ter acesso a consulta de enfermagem, apoiada por um assistente técnico. O funcionamento será às segundas-feiras, das 09h00 às 16h00, e às quintas-feiras, das 14h00 às 17h00, exclusivamente com consulta de enfermagem. Já o pólo das Limeiras disponibilizará consulta de enfermagem, também com apoio de assistente técnico, às terças-feiras, das 14h00 às 17h00.
A consulta de enfermagem assume um papel central na prestação de cuidados de proximidade, traduzindo-se num acompanhamento contínuo, personalizado e enraizado no profundo conhecimento que os profissionais de enfermagem têm das famílias e das comunidades, refere a instituição em comunicado. Estas consultas incluem tratamentos de feridas, acompanhamento de doenças crónicas como diabetes e hipertensão, bem como a avaliação e encaminhamento de outras situações de saúde. O atendimento é feito por agendamento ou mediante solicitação no local, garantindo respostas adaptadas às necessidades reais dos utentes.
A abertura dos pólos de Limeiras e Praia do Ribatejo enquadra-se na estratégia da ULS Médio Tejo de facilitar o acesso dos utentes aos cuidados de saúde. Ainda não sendo possível reactivar todos os pólos ou extensões com presença médica, a ULS Médio Tejo pretende, progressivamente e à medida que os recursos o permitirem, alargar a sua rede assistencial, garantindo desde já serviços de enfermagem regulares nestas localidades, conclui a nota de imprensa.

