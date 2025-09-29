Nasceu na Póvoa de Santa Iria um dos primeiros postos nacionais de hidrogénio

O concelho de Vila Franca de Xira passou a contar desde a última semana com o primeiro posto privado de abastecimento de hidrogénio verde para veículos ligeiros e de mercadorias, inaugurado a 26 de Setembro pela empresa Hychem, sediada na Póvoa de Santa Iria.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, que experimentou pessoalmente a nova tecnologia conduzindo um automóvel abastecido com hidrogénio no local. O CEO da Hychem, Manuel Gil Antunes, citado pelo município em comunicado enviado às redacções, explicou que a nova infraestrutura pretende ser um catalisador do desenvolvimento da utilização de hidrogénio para a mobilidade, tanto em veículos de transporte de pessoas e mercadorias como em equipamentos industriais e de serviços, como veículos de higiene urbana, empilhadores e gruas.

Um dos projetos em destaque são os novos kits de adaptação de motores para utilização de hidrogénio, o que, segundo Manuel Gil Antunes, poderão contribuir para a democratização do uso deste combustível limpo, garantindo uma reconversão eficiente de motores e reduzindo totalmente as emissões.

O hidrogénio, recorde-se, é para muitos investigadores o caminho de futuro da mobilidade automóvel, já que as únicas emissões provenientes do escape dos veículos são partículas de vapor de água. O hidrogénio é, no entanto, o mais explosivo e volátil de todos os combustíveis, o que tem gerado preocupações noutros sectores de investigação.

Com um investimento superior a 40 milhões de euros, a Hychem mais do que duplicou o número de trabalhadores desde que, há quatro anos, mudou de denominação - de Solvay para Hychem - e apostou numa estratégia de inovação que passa por novas tecnologias de produção, armazenamento e utilização do hidrogénio verde.