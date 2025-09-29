Pavilhão Gimnodesportivo do Porto Alto encerrado por precaução após vestígios de legionella

Foram detectados vestígios de legionella no pavilhão gimnodesportivo da Escola EB 2,3 do Porto Alto, no concelho de Benavente, tendo o município determinado, por precaução, a limpeza e desinfecção integral dos balneários e a suspensão temporária da utilização do espaço.

Os primeiros resultados laboratoriais indicaram valores reduzidos da bactéria, mas a autarquia, responsável pelo equipamento, decidiu encerrar o pavilhão e contactar a autoridade de saúde pública, que validou a medida como “positiva” face ao princípio da prevenção. Novas análises foram, entretanto, recolhidas, sendo expectável que os resultados fiquem disponíveis dentro de 48 horas, ou seja, na quarta-feira, 1 de Outubro.

A direcção do Agrupamento de Escolas de Samora Correia remeteu explicações detalhadas para o município. A directora, Luísa Carvalho, sublinhou apenas que “todas as situações foram acauteladas” e que, com base na informação disponível, “não nos parece ser uma situação problemática”.

Numa comunicação enviada aos encarregados de educação, a que O MIRANTE teve acesso, é referido que “após verificação junto das entidades competentes foi suspensa, por medida de precaução, a utilização do equipamento na segunda-feira, dia 29 de Setembro”. O documento esclarece ainda que as aulas de Educação Física passaram a decorrer no exterior ou em sala de aula, sem recurso ao pavilhão e aos balneários.

Noutra mensagem enviada às famílias, a direcção reforçou que, segundo os serviços de saúde, “não há motivo para preocupação”. Ainda assim, o encerramento das instalações foi prolongado durante a semana, mantendo-se interdito o uso dos balneários e impossibilitados os banhos após as aulas.

Para mitigar constrangimentos, os professores de Educação Física pediram aos alunos que se apresentem já equipados de casa, de modo a rentabilizar melhor o tempo das actividades.