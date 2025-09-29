Rastreio do cancro da mama chega ao Cartaxo em Outubro

Uma Unidade Móvel da Liga Portuguesa Contra o Cancro vai estar no Cartaxo, junto aos Bombeiros Municipais, de 23 de Outubro a 21 de Novembro, para a realização de rastreios gratuitos do cancro da mama. A iniciativa, promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Sul em parceria com o Serviço Nacional de Saúde e com o apoio da Câmara do Cartaxo, destina-se a mulheres entre os 45 e os 74 anos.

Os exames vão decorrer de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 13h00 e das 14h00 às 17h30, numa unidade equipada com tecnologia digital e acompanhada por técnicos especializados. O rastreio é dirigido a mulheres sem sintomas ou alterações na mama, sem próteses ou historial de mastectomia, que nunca tenham tido cancro da mama e que não estejam grávidas ou a amamentar. Cada mulher deve realizar o rastreio de dois em dois anos e será convidada por carta, podendo também agendar através dos contactos disponibilizados pela Liga.