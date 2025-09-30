Cartaxo apresentou comissão municipal de apoio ao idoso

Município do Cartaxo apresentou a Comissão Municipal de Apoio ao Idoso e Dependente, um novo instrumento de intervenção social criado para proteger, apoiar e valorizar as pessoas idosas e em situação de dependência no concelho.

O município do Cartaxo deu a conhecer, a 24 de Setembro, a Comissão Municipal de Apoio ao Idoso e Dependente (CMAIDEC), uma estrutura que pretende reforçar a protecção, o acompanhamento e a valorização da população idosa e dependente do Cartaxo.

Tendo em conta o desafio crescente que representa o envelhecimento da população, a comissão reúne entidades públicas e privadas, entre as quais IPSS, unidades de saúde, bombeiros municipais, Protecção Civil, serviços sociais, juntas de freguesia, forças de segurança e associações locais. O trabalho colectivo destes agentes tem como objectivo assegurar que nenhum idoso ou dependente fique desprotegido ou em situação de isolamento.

Entre os principais objetivos da CMAIDEC estão a implementação da política municipal de apoio à população idosa e dependente, a agilização do acesso a serviços essenciais, a promoção de alternativas personalizadas de apoio, a intervenção precoce em situações de risco e a defesa da dignidade e dos direitos humanos.



