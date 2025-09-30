Sociedade | 30-09-2025 15:00
Dádivas de sangue em Santarém
O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas dádivas de sangue em Santarém durante o mês de Outubro, nos dias 3 e 17, das 15h às 19h00.
O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas dádivas de sangue em Santarém durante o mês de Outubro, nos dias 3 e 17, das 15h às 19h00. As recolhas serão feitas numa unidade móvel do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, que vai estar estacionada nessas datas no Campo Infante da Câmara, em frente ao Restaurante Adiafa.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Vale Tejo
17-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar