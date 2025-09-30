O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas dádivas de sangue em Santarém durante o mês de Outubro, nos dias 3 e 17, das 15h às 19h00.

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas dádivas de sangue em Santarém durante o mês de Outubro, nos dias 3 e 17, das 15h às 19h00. As recolhas serão feitas numa unidade móvel do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, que vai estar estacionada nessas datas no Campo Infante da Câmara, em frente ao Restaurante Adiafa.