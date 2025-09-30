uma parceria com o Jornal Expresso
30/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 30-09-2025 15:00

Dádivas de sangue em Santarém

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas dádivas de sangue em Santarém durante o mês de Outubro, nos dias 3 e 17, das 15h às 19h00. As recolhas serão feitas numa unidade móvel do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, que vai estar estacionada nessas datas no Campo Infante da Câmara, em frente ao Restaurante Adiafa.

