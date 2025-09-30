DGAV investiga denúncia de maus-tratos a patos em Benavente

A Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) revela que está a investigar denúncias de práticas de maus-tratos a patos numa exploração em Benavente, reveladas numa reportagem televisiva, garantindo que a exploração se encontra actualmente sem actividade.

A Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) está a desenvolver diligências para apurar denúncias de práticas contrárias às normas de bem-estar animal numa exploração de patos localizada em Benavente, após a transmissão de uma reportagem televisiva.

Em comunicado, a DGAV sublinha que encara a situação com “a máxima gravidade” e assegura que já estão em marcha acções inspectivas complementares, com o objectivo de recolher informação técnica que permita avaliar a veracidade e o alcance das situações denunciadas.

A exploração em causa encontra-se sem actividade desde 5 de Setembro, por determinação da própria DGAV, na sequência da confirmação de um foco de gripe aviária. Desde essa data não existem animais no local, sendo a introdução de novos exemplares condicionada à conclusão das averiguações e ao cumprimento integral das normas de bem-estar animal e de biossegurança.

Caso se confirmem práticas ilegais ou situações de maus-tratos, a DGAV garante que serão aplicadas as sanções previstas na lei, incluindo processos contra-ordenacionais.