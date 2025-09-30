Directores clínicos de todo o país reuniram-se em Santarém para discutir cuidados de saúde primários

Profissionais de todo o país estiveram no Hospital de Santarém para debater sobre os desafios do futuro na área da saúde.

O Hospital Distrital de Santarém recebeu, a 26 de Setembro, o encontro “Directores Clínicos: Liderar a mudança nos Cuidados de Saúde Primários (CSP)”, que reuniu profissionais de todo o país. O evento proporcionou a partilha de experiências e a reflexão sobre os desafios e oportunidades na área.

A sessão de abertura foi conduzida por Raquel Landeiro, médica de família da Unidade de Saúde Familiar Vale do Sorraia, em Coruche. Incluiu as intervenções de Teresa Rodrigues, directora clínica dos cuidados hospitalares, que sublinhou a importância da integração dos cuidados; Alcinda Reis, subdirectora da Escola Superior de Saúde de Santarém, falou sobre a parceria entre ensino e prática clínica e anunciou a criação de uma área dedicada a laboratório, ensino e inovação experimental; Carla Ferreira, enfermeira gestora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da ULS Lezíria, apresentou o projeto OficINa, da Associação r.INseRIR, focado na inclusão através da arte; e Ana Alexandre Calado, direCtora clínica dos CSP, apresentou a ULS Lezíria, os seus desafios e os projeCtos da instituição para melhorar a resposta à população. Seguiu-se um momento musical a cargo da médica interna Beatriz Vital.

A iniciativa teve duas mesas redondas que abordaram os temas o “Futuro da Medicina Geral e Familiar: Motivar, Valorizar e Contratar” e “Saúde Digital nos CSP: inovação que simplifica e aproxima o doente”. O evento incluiu também uma visita à OficINa, sediada no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, e encerrou com a intervenção da directora clínica dos Cuidados de Saúde Primários da ULS Lezíria, Ana Alexandre Calado, que agradeceu a participação de todos e sublinhou a importância de iniciativas como esta. O encontro terminou num ambiente de convívio e celebração, com um momento musical protagonizado pelo Rancho Grupo Académico de Danças Ribatejanas.