Motorista destrói Rolls Royce de um milhão de euros na Póvoa de Santa Iria
Clássico avaliado em quase um milhão de euros do Museu do Caramulo ficou destruído ao passar debaixo de um viaduto da Auto-Estrada do Norte (A1) na Póvoa de Santa Iria.
Um Rolls Royce Silver Ghost de 1920 do Museu do Caramulo ficou parcialmente destruído na manhã desta terça-feira, 30 de Setembro, enquanto era transportado de camião, ao passar num viaduto da Auto-Estrada do Norte (A1) na zona da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.
É um automóvel clássico cujo valor ronda um milhão de euros e está ainda por apurar as circunstâncias do acidente. O carro, recorde-se, já tinha sido recuperado nos anos 60 do século passado. Os primeiros Silver Ghost estavam equipados com um motor com 48cv de potência às 12.000 rotações por minuto e tinham como principais características um inovador sistema de lubrificação e de dupla ignição, segundo conta o site do Museu do Caramulo. Este carro foi adquirido em Lisboa por João de Lacerda a Bernardino Gomes, em Março de 1956, tendo o número de chassis 6YE e número de motor 191. Tinha sido alvo de um restauro com a colaboração do importador da marca para Portugal, Harry Rugeroni, na sua oficina na Rua Tomás Ribeiro, na mesma cidade. Tendo sido fabricado no final de 1920, o Rolls-Royce Silver Ghost do Museu do Caramulo foi originalmente carroçado na Bélgica, em Brougham, pela empresa D’Ieteren-Frères-Bruxelles.