Novo ponto de situação sobre instalação de videovigilância em Tomar

Questionado pela oposição, o presidente da câmara, Hugo Cristóvão, afirmou que a parte técnica está definida e que cabe agora à PSP apresentar o projecto à Comissão Nacional de Protecção de Dados para validação.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), fez um novo ponto de situação sobre a instalação de videovigilância na cidade. Aconteceu na mais recente sessão da assembleia municipal, após voltar a ser questionado pela oposição. O autarca referiu que toda a parte técnica, nomeadamente os locais e equipamentos, está definida, cabendo agora à Polícia de Segurança Pública (PSP) apresentar o projecto para validação.

“Está neste momento do lado da PSP, é a PSP que faz o projecto e o apresenta à Comissão Nacional de Protecção de Dados”, explicou Hugo Cristóvão. O autarca garantiu que ficou o compromisso por parte do novo comando da esquadra e delegação de Tomar (alteração que ocorreu recentemente) de também tentar acelerar o processo.

Recorde-se que, recentemente, o executivo da Câmara de Tomar aprovou, por unanimidade, a formalização de um novo protocolo com a PSP, tendo em vista a instalação de videovigilância na cidade. O mesmo protocolo já tinha sido assinado há dois anos, em 2023, mas questões legais obrigaram à assinatura de um novo documento.