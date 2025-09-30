Poluição na ribeira do Algar gera revolta no Cartaxo

A ocorrência de descargas ilegais na ribeira do Algar, no Cartaxo, tem gerado muita contestação de moradores. Daniel Santos garante a O MIRANTE que no local se forma com regularidade uma “pasta” de lixo e de resíduos tóxicos que cobrem o curso de água, tal como O MIRANTE confirmou numa visita ao local. Para além da poluição visível, o mau cheiro na ribeira é intenso e também é notada a presença de ratos e outros roedores sobre os resíduos.

Segundo o morador, a situação arrasta-se há anos e representa um grave problema de saúde pública, obrigando os habitantes a conviver diariamente com maus odores, insectos e pragas. “Já moro aqui há 50 anos e isto acontece há anos, em que a Cartágua vem limpar quando é chamada, mas passadas duas semanas está tudo igual. Eu nem moro aqui nesta rua, mas ao passar incomoda qualquer um. Algo mais tem de ser feito para resolver isto de vez”, afirma. O munícipe afirma que há dois meses expôs o problema directamente ao presidente da câmara, João Heitor, que terá contactado a Cartágua na sua presença, mas sem grandes resultados por parte da empresa. “Disseram que iam resolver, mas até agora nada mudou, e nos dias de calor o problema ainda se agrava mais”, lamenta. Questionado por O MIRANTE, João Heitor garante que vai averiguar a situação e voltou a pedir contas à Cartágua.

O munícipe alerta ainda para um matagal denso atrás do prédio onde reside, na Rua do Jardim, que poderá gerar risco de incêndio. Daniel Santos sublinha que já comunicou a situação à Protecção Civil, que lhe respondeu tratar-se de um terreno privado, explicando que apenas podem notificar o proprietário para limpar e aplicar coimas em caso de incumprimento. Dado a continuidade do problema, o munícipe teme que, tal como acontece com a ribeira, também esta situação acabe por ficar sem solução.

Recorde-se que, tal como O MIRANTE já noticiou, a Câmara do Cartaxo tem tido diversos confrontos com a Cartágua - empresa concessionária dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento básico do concelho, tendo João Heitor sublinhado que, apesar das limitações legais, a autarquia acompanha a actuação da empresa através de uma comissão que se reúne regularmente, de modo a solucionar problemas ainda por resolver.