Sociedade | 30-09-2025 11:57
Professor de Alenquer foi outra vez detido por crimes de abusos sexuais contra alunas
Artur Alves, professor no Agrupamento de Escolas de Abrigada, foi detido pela PJ por abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, recurso à prostituição de menores e pornografia de menores.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve Artur Alves, o professor e antigo candidato do Chega à Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, de 53 anos, por abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, recurso à prostituição de menores e pornografia de menores, crimes praticados contra uma adolescente à data dos factos, com 14 anos, em contexto escolar. O docente já tinha sido acusado pelo Ministério Público de crimes sexuais contra alunas, mas apesar de suspenso pelo Ministério da Educação, o professor mantinha funções no Agrupamento de Escolas de Abrigada, no concelho de Alenquer.
A PJ explica que a detenção ocorreu na sequência de uma denúncia anónima, que relatava factos idênticos aos praticados pelo suspeito em 2020, contra uma aluna de 14 anos.
“Aproveitando-se da posição de manifesta confiança e autoridade sobre a menor, o professor praticou atos sexuais de relevo com a aluna, mediante contrapartidas, tendo-a ainda utilizado em gravações pornográficas, que deteve e divulgou”, diz a PJ.
Através da investigação das autoridades, foi possível identificar a vítima e recolher prova pessoal e digital, designadamente através de buscas e pesquisas informáticas, realizadas com a colaboração da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática da PJ.
Artur Alves encontra-se detido e será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
