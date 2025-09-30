Artur Alves, professor no Agrupamento de Escolas de Abrigada, foi detido pela PJ por abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, recurso à prostituição de menores e pornografia de menores.

Professor de Alenquer foi outra vez detido por crimes de abusos sexuais contra alunas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve Artur Alves, o professor e antigo candidato do Chega à Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, de 53 anos, por abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, recurso à prostituição de menores e pornografia de menores, crimes praticados contra uma adolescente à data dos factos, com 14 anos, em contexto escolar. O docente já tinha sido acusado pelo Ministério Público de crimes sexuais contra alunas, mas apesar de suspenso pelo Ministério da Educação, o professor mantinha funções no Agrupamento de Escolas de Abrigada, no concelho de Alenquer.

A PJ explica que a detenção ocorreu na sequência de uma denúncia anónima, que relatava factos idênticos aos praticados pelo suspeito em 2020, contra uma aluna de 14 anos.

“Aproveitando-se da posição de manifesta confiança e autoridade sobre a menor, o professor praticou atos sexuais de relevo com a aluna, mediante contrapartidas, tendo-a ainda utilizado em gravações pornográficas, que deteve e divulgou”, diz a PJ.

Através da investigação das autoridades, foi possível identificar a vítima e recolher prova pessoal e digital, designadamente através de buscas e pesquisas informáticas, realizadas com a colaboração da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática da PJ.

Artur Alves encontra-se detido e será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.