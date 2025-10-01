Constância lança hasta pública para venda de azeitona municipal

Câmara de Constância abriu uma hasta pública para a venda de azeitona municipal, com propostas até 17 de Outubro.

A Câmara Municipal de Constância anunciou a abertura de uma hasta pública para a alienação de azeitona existente em vários locais do concelho. As propostas devem ser entregues até ao próximo dia 17 de Outubro, às 16h00, nos serviços municipais. A sessão de abertura das propostas está marcada para o dia 20 de Outubro, às 14h30, nas instalações da autarquia.

O procedimento insere-se na gestão dos recursos municipais, valorizando a produção agrícola local e garantindo a transparência na venda de bens pertencentes ao município. Mais informações e documentação complementar estão disponíveis no portal oficial da Câmara Municipal de Constância, na área de Concursos Públicos.