Detido em Alcanena por tráfico de estupefacientes

Um homem de 44 foi detido e uma mulher de 48 anos constituída arguida por tráfico de estupefacientes, no concelho de Alcanena. O Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas da GNR, no âmbito de uma investigação que decorria há dois meses, desenvolveu diligências de investigação que culminaram na detenção do suspeito. Foi ainda dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, que culminaram na apreensão de diverso material, do qual se destaca: 57 doses de cocaína; 685 euros em dinheiro; e um telemóvel.

O suspeito, já com antecedentes pelo mesmo tipo de crime, foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A operação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Santarém, Posto Territorial de Alcanena, Torres Novas, Golegã e da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Santarém.