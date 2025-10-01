uma parceria com o Jornal Expresso
01/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 01-10-2025 20:14

Detido em Alcanena por tráfico de estupefacientes

Detido em Alcanena por tráfico de estupefacientes
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Homem de 44 anos vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

Um homem de 44 foi detido e uma mulher de 48 anos constituída arguida por tráfico de estupefacientes, no concelho de Alcanena. O Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas da GNR, no âmbito de uma investigação que decorria há dois meses, desenvolveu diligências de investigação que culminaram na detenção do suspeito. Foi ainda dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, que culminaram na apreensão de diverso material, do qual se destaca: 57 doses de cocaína; 685 euros em dinheiro; e um telemóvel.
O suspeito, já com antecedentes pelo mesmo tipo de crime, foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A operação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Santarém, Posto Territorial de Alcanena, Torres Novas, Golegã e da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Santarém.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1735
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1735
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1735
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar