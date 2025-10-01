uma parceria com o Jornal Expresso
01/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 01-10-2025 12:00

Feira da Saúde assinalou 40 anos do Hospital Distrital de Santarém

Feira da Saúde assinalou 40 anos do Hospital Distrital de Santarém
Carlos André, enfermeiro responsável do sector de internamento de Cardiologia, ladeado de profissionais de saúde do serviço de cardiologia do Hospital Distrital de Santarém - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Nos dias 19 e 20 de Setembro decorreu a primeira Feira da Saúde, promovida pela ULS Lezíria, a propósito dos 40 anos do Hospital Distrital de Santarém. A iniciativa levou centenas de pessoas à Casa do Campino, em Santarém.

A Feira da Saúde, que decorreu nos dias 19 e 20 de Setembro na Casa do Campino, em Santarém, assinalou as quatro décadas de serviço do Hospital Distrital de Santarém. A iniciativa, promovida pela Unidade Local de Saúde da Lezíria, com o apoio da Câmara Municipal de Santarém, arrancou com o testemunho comovente de Maria João Jorge, doente oncológica acompanhada na unidade. Maria Jorge recordou os dois partos realizados no hospital e a ligação de longa data aos serviços da instituição. Contou que, tal como a mãe, também acabou por enfrentar um diagnóstico de cancro e realçou a forma “calorosa e profissional” com que foi recebida e acompanhada, assim como o apoio prestado pela equipa de oncologia, sublinhando a coragem e o suporte transmitidos pelos profissionais. Destacou que “o hospital estava ali para dar vida” e agradeceu a todos os profissionais que tornaram os seus dias um pouco mais “leves”.
A iniciativa contou com outros momentos de partilha de testemunhos, actividades para todas as idades e exposições. Segundo o presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, “é muito importante que esta data seja relevada para recordar a história, a vida e o percurso do hospital. E também já para perspectivar o que vão ser os próximos anos da nossa unidade hospitalar.” O dirigente sublinhou ainda a importância de procurar novas formas de crescer e inovar. Realçou que esse caminho só é possível com colaboração, lembrando que se desenvolvem parcerias com a academia, com investigadores e com diversos centros de investigação. Para o responsável estas ligações podem “aportar muito valor em novas linhas de investigação, beneficiando daquilo que é hoje a inteligência artificial e das grandes descobertas na terapêutica e na prevenção”.
A feira esteve aberta a todo o público e teve como objectivo principal fomentar a proximidade entre cidadãos e serviços de saúde, reforçar a importância da prevenção e valorizar o trabalho desenvolvido pelos profissionais da ULS Lezíria. Contou com 35 expositores, de várias especialidades e projectos do Hospital de Santarém, entre eles um projecto pioneiro no tratamento da fibromialgia e da dor crónica e as especialidades de terapia ocupacional, saúde oral, cardiologia, nutrição, entre muitos outros.

Maria João Jorge - foto O MIRANTE

João Leite destaca investimento no reforço de infra-estruturas do hospital

João Leite, presidente da Câmara de Santarém, frisou a importância de reconhecer e valorizar o trabalho positivo desenvolvido no hospital, sobretudo numa altura em que predominam as críticas. Enalteceu o esforço conjunto das equipas clínicas e da administração na captação de investimento público, destacando os quase 16 milhões de euros de investimento através do PRR até Junho de 2026. Este investimento, destinado a melhorar as infra-estruturas, prevê a ampliação e requalificação do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, em especial do serviço ambulatório de Psiquiatria da Infância e Adolescência, a remodelação de vários pisos de internamento, a criação de uma Unidade de Cuidados Intermédios de Medicina Interna (UCIMI) e a aquisição de equipamentos hospitalares de tecnologia avançada.
Nos dois dias da feira, profissionais, cidadãos e escolas tiveram oportunidade de partilhar experiências e conhecer melhor os serviços e projectos da ULS Lezíria. O evento evidenciou a aposta na inovação, na humanização, na prevenção e na pedagogia da saúde.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar