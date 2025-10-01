Feira da Saúde assinalou 40 anos do Hospital Distrital de Santarém

A Feira da Saúde, que decorreu nos dias 19 e 20 de Setembro na Casa do Campino, em Santarém, assinalou as quatro décadas de serviço do Hospital Distrital de Santarém. A iniciativa, promovida pela Unidade Local de Saúde da Lezíria, com o apoio da Câmara Municipal de Santarém, arrancou com o testemunho comovente de Maria João Jorge, doente oncológica acompanhada na unidade. Maria Jorge recordou os dois partos realizados no hospital e a ligação de longa data aos serviços da instituição. Contou que, tal como a mãe, também acabou por enfrentar um diagnóstico de cancro e realçou a forma “calorosa e profissional” com que foi recebida e acompanhada, assim como o apoio prestado pela equipa de oncologia, sublinhando a coragem e o suporte transmitidos pelos profissionais. Destacou que “o hospital estava ali para dar vida” e agradeceu a todos os profissionais que tornaram os seus dias um pouco mais “leves”.

A iniciativa contou com outros momentos de partilha de testemunhos, actividades para todas as idades e exposições. Segundo o presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, “é muito importante que esta data seja relevada para recordar a história, a vida e o percurso do hospital. E também já para perspectivar o que vão ser os próximos anos da nossa unidade hospitalar.” O dirigente sublinhou ainda a importância de procurar novas formas de crescer e inovar. Realçou que esse caminho só é possível com colaboração, lembrando que se desenvolvem parcerias com a academia, com investigadores e com diversos centros de investigação. Para o responsável estas ligações podem “aportar muito valor em novas linhas de investigação, beneficiando daquilo que é hoje a inteligência artificial e das grandes descobertas na terapêutica e na prevenção”.

A feira esteve aberta a todo o público e teve como objectivo principal fomentar a proximidade entre cidadãos e serviços de saúde, reforçar a importância da prevenção e valorizar o trabalho desenvolvido pelos profissionais da ULS Lezíria. Contou com 35 expositores, de várias especialidades e projectos do Hospital de Santarém, entre eles um projecto pioneiro no tratamento da fibromialgia e da dor crónica e as especialidades de terapia ocupacional, saúde oral, cardiologia, nutrição, entre muitos outros.